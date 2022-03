Neue Drehleiter für die Stadtfeuerwehr

Werbung

Im Jahr 2021 rückte die Stadtfeuerwehr zu insgesamt 374 Einsätzen aus. Dabei wurden 3.495 Einsatzstunden geleistet. Zusätzlich zu den Einsätzen wendeten die Feuerwehrmitglieder 11.024 Stunden für Übungen, Fahrzeug- und Gerätewartung, vorbeugenden Brandschutz und weitere Aktivitäten auf.

Neben dem örtlichen Zuständigkeitsbereich waren einige Mitglieder auch bei Einsätzen in Belgien, Nordmazedonien und in Hirschwang an der Rax im Einsatz.

Für das Jahr 2022 wurde die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges auf Elektrobasis sowie einer neuen Drehleiter festgelegt. Das vorhandene Hubrettungsfahrzeug ist bereits seit mehr als 25 Jahren im Dienst. Die Neuanschaffung beläuft sich auf 1,045 Millionen Euro: 60.000 € stemmt die FF selbst, 250.000 € fördert das Land NÖ, 162.000 € werden anteilig an Umsatzsteuer rückvergütet, um 70.000 € soll die alte Drehleiter verkauft werden, 503.000 € übernimmt die Stadtgemeinde.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.