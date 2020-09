Neues Römermuseum wird regionales Leitmuseum am Limes .

Nach dem Umbau öffnet das Tullner Stadtmuseum am 2. Oktober wieder seine Pforten. Das Römermuseum, das den Löwenanteil der Ausstellungen ausmacht, sei "komplett neu gedacht und konzipiert", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Im Zuge der bevorstehenden Ernennung des historischen Donaulimes zum UNESCO Weltkulturerbe soll das Haus "das regionale Leitmuseum werden", so Kurator Martin Krenn.