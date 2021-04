Online-Dialog:

Bis 13. Juni läuft auf der Projekt-Website unter www.tulln.at/nibelungenplatz eine digitale Umfrage. Hier können Bürgerinnen und Bürger direkt ihre Ideen und Vorschläge einbringen, was der Nibelungenplatz in Zukunft bieten soll und welche Qualitäten ihn auszeichnen sollen.

Analoge Dialogkarte:

Am Umschlag der Projektzeitung (die erste geht dieser Tage an alle Tullner Haushalte) befindet sich eine Dialogkarte, über die Ideen und Anregungen zum Projekt direkt auf klassischem Weg an das Tullner Rathaus eingesandt werden können.

Mobiler Infostand:

Am Freitag, 28. Mai, ist das „Dialograd“ (ein mobiler Infostand) zum ersten Mal unterwegs. Der erste Tourstopp wird direkt am Nibelungenplatz erfolgen. Weitere Stopps werden am Hauptplatz, an der Donaulände in Tulln und Langenlebarn sowie in den Katastralgemeinden Neuaigen und Nitzing erfolgen. Termine und genaue Standorte finden Sie auf der Projektwebsite www.tulln.at/nibelungenplatz