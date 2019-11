Rainer Patzl kennt man in der Gartenstadt nicht nur als Stadtrat der Grünen, sondern auch als erfahrenen Quizprofi, der von „Made in Austria“ über Millionenshow bis Quizmaster schon in jeder namhaften Sendung erfolgreich Prämien und Preise abräumte.

Jetzt nahm der Tullner an der Quizstaatsmeisterschaft in Innsbruck teil – und reüssierte auch dort. Im Bundeslandbewerb war er mit drei weiteren Spielern Mitglied im Team Niederösterreich, das den dritten Platz belegte. Im Teamquiz, das zu sechst bestritten wird, wurde Patzl Staatsmeister. Im Paarbewerb holte er gemeinsam mit Martin Haas den zweiten Platz und im Einzelbewerb reichte es noch für den 13. Rang.

Aber wie läuft so ein Quizbewerb überhaupt ab? „Es gilt jeweils 200 Fragen schriftlich zu beantworten. In Erinnerung bleiben einem vor allem die Fragen, die man nicht richtig hatte, obwohl man die Antwort eigentlich ja weiß“, berichtet Patzl. So passierte es ausgerechnet dem Grün-Politiker, dass er Präsident Van der Bellens Ehefrau Doris Schönauer statt Schmidauer nannte oder die Online-Preisvergleichsplattform geizkragen.at statt geizhals.at. Eine der seltsamsten Antworten lautete übrigens „Kuh-Urin“ (es ging um einen bestimmten ayurvedischen Wirkstoff).

Patzl sucht jetzt Nachwuchs für die Quiz-Szene. Zur Zeit läuft die Staatsmeisterschaft für Jugendliche von 14 bis 19 Jahren. Interessierte wenden sich an rainer.patzl@gmx.at.