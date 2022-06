Gerichtsprozess: Einbruchstäter behauptet schizophren zu sein

Werbung

Der Mann aus Georgien soll mit einem Komplizen im Dezember letzten Jahres innerhalb von einer Woche vier Einbrüche in Tulln und Perchtoldsdorf begangen haben. Dabei sollen unter anderem Spielekonsolen, andere Elektrogeräte, Schmuck, Uhren, Bargeld und eine Bankomatkarte gestohlen worden sein. Der Schaden soll mindestens 4.200 Euro betragen.

Die Beute haben die beiden Männer gegen Drogen und Geld ausgetauscht. Doch gleich zu Beginn der Verhandlung machte der Angeklagte eine überraschende Aussage: Er behauptete, schizophren zu sein. In der Zeit der Einbrüche soll er gerade keine Medikamente genommen und unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden sein.

"Ich habe Stimmen gehört"

"Es tut mir leid, ich habe damals keine Medikamente genommen, nur Alkohol und Drogen", so verantwortete sich der 28-Jährige. Die Medikamente sollen für mehrere neurologische und psychische Krankheiten sein. Neben Schizophrenie soll der Angeklagte auch an Hirnatrophie und zwei Zysten im Gehirn leiden.

Die Hirnatrophie soll auch Epilepsie auslösen, von der Schizophrenie gibt er an Stimmen zu hören. "Ich realisiere nicht, was ich mache, ich vergesse", meinte der Georgier. Angeblich war er schon vier Mal in einer Psychiatrie in Georgien und 2018 hatte er versucht sich in Wien in eine Psychiatrie einweisen zu lassen.

Auch gab er an erst kurz vor der Einbruchserie aus einer Psychiatrie in Georgien entlassen worden zu sein. Der Angeklagte gab zu, nicht stabil zu sein und bat den Richter um die Einweisung in eine Psychiatrie: "Ich fühle mich nicht wohl, ich höre immer Stimmen. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich stationär aufgenommen wäre".

Die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit vertagt um weitere Beweise und ein neurologisches Gutachten einzuholen.

