Pfadfinder feiern Jubiläum: Seit jeher eine Gemeinschaft

Im Jahre 1911, als Tulln noch etwa 4.300 Einwohner zählte, wurde Eduard Weber aufmerksam auf die von Großbritannien ausgehende Bewegung. So gründete er schon 1912 in Tulln das Pfadfinderkorps „Erzherzog Albrecht“. Auch während des Ersten Weltkrieges bestand der Verein und wurde mit wichtigen Aufgaben, wie dem Pflegen von kranken Soldaten betraut. Als 1916 Eduards Schwester Anna die Leitung übernahm, wurde Geschichte geschrieben, denn sie war die erste Frau in ganz Österreich, der das gelang.

Heimbau auf der Badhauswiese durch die Pfadfinder Tulln. Foto: Pfadfinder Tulln

Nach der Annexion von Österreich durch Hitlerdeutschland wurden wie im ganzen Deutschen Reich die Pfadfinder verboten. So musste sich auch die Tullner Gemeinschaft auflösen. In den 1950er Jahren durften die Pfadfinder das neugebaute Pfarr-Jugendheim mitbenutzen und bestanden damals noch ausschließlich aus Burschen. 1965/66 war es dann so weit: Der Verein bekam sein eigenes Pfadfinderheim in der Lazarettgasse, wo heute das Bundeschulzentrum steht. Im Jahr darauf durften zum ersten Mal Mädchen zu den Gruppen gehören. 1969/70 erfolgte dann die Teilung der Altersgruppen, so wie wir sie heute kennen.

In den 1970er-Jahren zählten die Pfadfinder erstmals über 100 Mitglieder und veranstalteten 1972 ein Jubiläumspfingstlager. Zwischen 1977 und 1978 übersiedelte das Pfadfinderheim auf den Badhausweg, wo es heute noch immer steht. Seit 1983 gibt es das heute genannte AuFest. 1994 gab es zum ersten Mal mehr Wichtel als Wölflinge.

Zum 100-jährigen Bestehen der Gruppe 2010 veranstaltete die Leitung ein zehntägiges Lager auf der Badhauswiese. Stufenübergreifende Spiele stärkten den Zusammenhalt zwischen den unterschiedlichen Altersgruppen. 2012/13 halfen die Pfadfinder bei den Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in Emmersdorf an der Donau. 2018 übernahmen Michaela Trinkl, Clemens Ortlieb, Stefan Trinkl, Simon Jenner und Sabina Marinkovic die pädagogische Leitung der Pfadfindergruppe Tulln. Durch Corona mussten die Aktivitäten auch bei den Pfadfindern eingeschränkt werden. 2021/22 konnten die Aktivitäten wieder in die Höhe gefahren werden und so konnte das Sommerlager wieder stattfinden.

Gruppenleiterin Michaela Trinkl fasst die Bedeutung der Pfadfinder mit folgenden Worten zusammen: „Gemeinschaft, ständiges Lernen und Weiterentwickeln und das achtsame Umgehen mit Ressourcen und Mitmenschen.“

