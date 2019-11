Nachdem er im Sommer der legendären Coco Bar am Hauptplatz neues Leben einhauchte, übernimmt Gastronom Andy Edlinger jetzt auch noch das benachbarte Bierlokal Pfiff & Co.

„Wir haben die Räumlichkeiten von Grund auf gereinigt, renoviert, neu ausgemalt und die Beleuchtung erneuert“, berichtet Edlinger. Beim Angebot setzt er weiterhin auf Bierspezialitäten, von Guiness über Bier aus Singapur bis zu Exotischem aus der Flasche und saisonalen Angeboten. Dazu gibt‘s passende Snacks wie Chili oder Gulasch. „Das Lokal ist einfach die ideale Ergänzung zur Coco Bar“, betont Edlinger.

Auch Vermieterin Nina Stift spricht von einer „idealen Symbiose“ und meint dazu: „Das restaurierte Pfiff & Co ist wirklich ein Schmuckkasterl geworden. Beide Lokale profitieren und in dieser kleinen Gasse haben wir jetzt eine Art Mini-Gastromeile.“

Neues aus der Bar und ein Gewinnspiel

Neuigkeiten hat Edlinger aber auch in Sachen Coco Bar zu vermelden: „Das Lokal war in seiner früheren Glanzzeit auch für sein Billard-Angebot bekannt. Wir lassen das jetzt wieder aufleben und haben zunächst einmal zwei Tische aufgestellt.“

Neu ist auch, dass das Lokal, das bislang in Coco Bar und Coco Club geteilt war, ab sofort jeden Freitag und Samstag zur Gänze geöffnet hat, und zwar jeweils ab 22 Uhr. Auch hier soll die Lokal-Symbiose greifen: Das Pfiff & Co hat dienstags bis samstags bereits ab 18 Uhr geöffnet, bis Donnerstag jeweils bis Mitternacht, Freitag und Samstag voraussichtlich bis 2 Uhr früh. „Wichtig, weil es hier schon zu Missverständnissen kam: Normalerweise ist bei uns kein Eintritt“, betont Edlinger.

Peischl „Durch diese Gasse müsst ihr kommen“ - Gastronom Andy Edlinger vor den Eingängen zu Pfiff & Co und Coco Bar.

Das gilt nicht bei Spezialveranstaltungen, wie am Freitag, 15. November. An diesem Abend veranstaltet Alex Bergbauer ab 22 Uhr das „Cold Kiss Clubbing“, bei dem jeder Gast zum Eintritt eine Dose der neuen Winter Edition von Red Bull bekommt. Alex Bergbauer und die NÖN verlosen für diese Veranstaltung 3x2 Tickets. Wer am Donnerstag, 14. November, ab 8 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Ein Erfolg war die erste Salsa-Nacht in der Coco Bar, am 13. Dezember soll es ein Dacapo geben. „Die Location ist für unsere Zwecke perfekt geeignet. Beim ersten Mal hatten wir rund 70 Leute“, sagt dazu Hobbytänzer Herbert Schmied. Er lädt Tanzbegeisterte außerdem ein, Sonntagnachmittag ab 15 Uhr bei der Sektion Salsa der Sportunion Langenlebarn im alten Vereinshaus vorbeizuschauen.