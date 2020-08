Es geht ein Gerücht um, dass in unmittelbarer Nähe der Tullner Zuckerfabrik eine riesengroße Solaranlage der EVN entstehen soll, und zwar auf satten 30 bis 40 Hektar Grund.

Konkrete Pläne dazu sind Pressesprecher Stefan Zach nicht bekannt, ganz im Gegensatz zum Areal des ehemaligen Kohlekraftwerks in Dürnrohr. Auf dem dortigen Industrieareal soll auf den ehemaligen Kohlehalden und umliegenden Flächen die wahrscheinlich größte Photovoltaikanlage (PV-Anlage) Österreichs entstehen.

„Wo schon Windräder stehen, sind PV-Anlagen auf jeden Fall möglich.“ Stefan Zach, EVN-Pressesprecher

„Diese Anlage wird 30 bis 40 Megawatt Leistung liefern. Selbst mit 30 Megawatt wäre das genug Strom für rund 10.000 Haushalte“, erklärt Zach. Aber selbst bei diesem Projekt gibt es noch keinen exakten Zeitplan: „Wir reichen es zur Umweltverträglichkeitsprüfung beim Land Niederösterreich ein, sobald ein postiver Bescheid vorliegt, kann es losgehen.“ Parallel dazu warte man aber auch noch auf das neue Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz, das demnächst in Begutachtung gehen soll. Damit einher gehen Einspeistarif-Verordnungen, die wesentlich dafür sein werden, ob sich bestimmte Projekte lohnen oder nicht.

„Nachdem sich die Politik hier aber hohe Ziele gesetzt hat, nämlich bei Windkraft eine Verdreifachung und bei Sonnenenergie eine Verzehnfachung bis 2030, gehen die meisten Anbieter auch von attraktiven Rahmenbedingungen aus“, zeigt sich Zach zuversichtlich. Trotzdem warnt er in diesem Zusammenhang Gemeinden und Grundeigentümer: „Die Glücksritter sind wieder unterwegs. Das läuft jetzt ähnlich wie in der ersten Boom-Phase der Windkraft.“ Soll heißen? Diese „Glücksritter“ handeln überall, wo sie annehmen, dass Flächen für PV-Anlagen geeignet sind, Optionsverträge für künftige Pacht aus. „Verpächter binden sich oft auf Jahre, dabei weiß niemand, ob man die Anlage tatsächlich errichten können wird bzw. ob die in Aussicht gestellten Erträge wirklich kommen werden.“ Erstens sei eine eigene Widmung durch die jeweilige Gemeinde erforderlich, zweitens wären eben die Rahmenbedingungen noch unbekannt. Das wäre bei der Windkraft ähnlich gewesen, ein Grund warum das Land Niederösterreich hier eine Zonierung vorgenommen habe. Zach geht davon aus, dass es auch für PV-Anlagen in der Raumordnung präferierte Flächen geben wird.

„Perfekt geeignet sind bereits versiegelte Flächen, wie etwa unsere Kohlehalden in Dürnrohr, aber auch Parkplatzflächen, alte Deponien, Dächer von Fabriken bis hin zu Haus- und Garagendächern“, sagt Zach. Die Coronakrise habe gezeigt, wie wichtig die regionale Lebensmittelversorgung ist. Beste Ackerflächen würden daher nicht mit PV-Anlagen verbaut werden.

„Idealerweise werden sie dort errichtet, wo es bereits eine starke Netzinfrastruktur gibt.“ Schließlich soll auch der Neubau von Leitungen, Trafostationen und Umspannwerken so gering wie möglich gehalten werden. „Wo schon Windräder stehen, sind PV-Anlagen auf jeden Fall möglich“, erklärt der Pressesprecher. Erstens gebe es dort bereits leistungsstarke Erdkabel, zweitens laufen Sonnen- und Windenergieerzeugung zu 90 bis 95 Prozent ungleichzeitig: „Das heißt, die Leitungen sind weitgehend perfekt doppelt nutzbar.“

Zur besseren Übersicht wird die EVN in den nächsten Wochen einen Plan ins Internet stellen, aus dem ersichtlich ist, wo es in den nächsten drei bis fünf Jahren noch freie Kapazitäten für größere PV-Anlagen gibt.