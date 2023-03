Tulln Polizei schnappt Fahrrad-Dieb

Der Polizei Tulln gelang es, einen mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat zu ertappen und ihn festzunehmen. Außerdem konnten die Beamten zwei der gestohlenen Fahrräder in Wien sicherstellen. Der Eigentümer des abgebildeten, mit Schutzblechen ausgestatteten, Mountainbikes der Marke „Genesis“ wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Tulln zu melden. Foto: Polizeiinspektion Tulln

E in vorerst unbekannter Täter hatte in den ersten drei Februar-Wochen am Hauptbahnhof Tulln acht versperrt abgestellte Fahrräder im Gesamtwert von rund 7.000 Euro gestohlen.