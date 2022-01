Provokation im Danubium

Jung, schlagfertig, provokant, weiblich. Mit einer sichtbaren Vorliebe für die Mode der Jahrhundertwende. Lisa Eckhart, bürgerlich Lisa Lasselsberger, beehrte mit der „ungenierten Sonderausgabe“ ihres Kabarettsoloprogramm „Die Vorteile des Lasters“ das Danubium.

In einer Tour de Force durch die Abgründe des Alltäglichen und Gemein-Gewöhnlichen sezierte die Kunstfigur Eckhart mit einer Mischung aus Groteske, Vulgarismus und Kabarett ohne falsche Rücksichtnahme die moderne Gesellschaft.

Michael Buchinger kommt diesen Freitag nach Tulln. Foto: Dominik Pichler

Die 1992 in der Steiermark geborenen Eckhart kam erst über den Poetry Slam und den Versuch, Schauspielerin zu werden, zum Kabarett. Als literarische und bühnenkünstlerische Vorbilder nannte sie Goethe, Jelinek und Kinski. Die Autorin von „Omama“ und den „Metrischen Taktlosigkeiten“ ist dafür bekannt, mit scharfzüngiger Eloquenz und politischer Inkorrektheit niemanden vor Kritik und Spott zu schonen.

Vor diesem Hintergrund stellte die Kunstfigur Lisa Eckhart die unbequeme Frage, was Satire können soll und darf. Inwiefern politische Inkorrektheit notwendig ist und wo die Grenze des Verkraftbaren liegen mag. Ihr Programm ist in diesem Sinne nicht immer leichte Kost, auch wenn sich das Gesagte nicht schwer erschließen lässt. Durchaus selbsterkennend und mit Bezug sowohl auf die gegenwärtige Seuche als auch ihre kontroverse Kunstfigur verkündete sie gleich zu Beginn des Programms „Der Erreger, das war ich!“.

Mit Aussagen wie „Ich verbringe wieder mehr Zeit mit Kindern – kennen Sie das Milgram-Experiment?“ und „Wer hätte gedacht, dass das Abendland nicht deswegen untergeht, weil der Moslem kein Schweinefleisch isst, sondern der Chinese alles?“ bewegte sich Lisa Eckhart im fast durchgehend jenseitigen Bereich des grotesken Humors. Das Publikum dankte mit Ovationen im gut gefüllten Saal.

Ein bisschen Hass mit Michael Buchinger

Als nächster Künstler kommt am Freitag, 28. Jänner, Michael Buchinger mit seinem zweiten Programm „Ein bisschen Hass muss sein“ ins Danubium. Das Multitalent startete 2009 mit einem eigenen Youtube-Kanal. Mehr als 600 Videos und 40 Millionen Aufrufe später ist der Influencer und Entertainer nicht nur auf allen digitalen Plattformen zu Hause, sondern auch Buchautor und Kabarettist.

Für seinen Auftritt in Tulln verlosen TullnKultur und die NÖN 2x2 Tickets. Wer am Donnerstag, 27. Jänner, bis 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

