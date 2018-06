Die „Bühne“ in Purkersdorf wird immer mehr zum Epizentrum für österreichische Musiker, die hier eine Möglichkeit finden, regelmäßig auf der Bühne zu stehen. Dies liegt vor allem am Chef der Bühne, der Musikfachmann und Musiklehrer ist.

Gottfried Zawichowski ist der Leiter der Musikfabrik NÖ. | NOEN, privat

„Wir bieten gerne die Bühne für österreichische Bands, die nicht unbedingt immer ein Platzerl auf der Bühne finden“, sagt Takats, der nun neben dem sehr erfolgreichen „Blue Monday“ auch eine Kooperation mit der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich pflegt. So kommt es in den nächsten Monaten auch zu mehreren Auftritten der Tullner Musikfabrik NÖ. Dieser Verein führt in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Kunst und Kultur des Landes NÖ die Initiative „musik aktuell – neue musik in NÖ“ durch, um auf breiter Ebene – landesweit und ohne enge stilistische Grenzen zeitgenössische Musik zu fördern.

Workshops für Bands aller Art

„Vor 23 Jahren trat die Kulturabteilung des Landes NÖ an mich heran, ein Konzept zur regionalen Förderung von zeitgenössischer Musik vorzulegen, seither gibt es „Musik aktuell – neue Musik in NÖ, erklärt Leiter der Musikfabrik NÖ Gottfried Zawichowski. Dabei finden Workshops wie die „Jazz Akademie“, „Big Band Ensemble“ (es geht um gemeinsames Spiel in großer Big Band Besetzung und in Jazz-Ensembles) statt.

Mit Pop, Blues, Jazz, Rock und Funk beschäftigt sich der Workshop „Nordic Grooves“. Die „Schallwellen Musikwerkstatt“ macht sich alpine Volksmusik und internationalen Folk zum Thema. Großen Anklang finden auch die Kompositions- und Improvisationswettbewerbe.

Know-how für Veranstalter

Die Institution Musikfabrik NÖ gibt nicht nur Landesmittel an Veranstalter weiter, sondern steht auch mit fachlichem Know-how zur Verfügung. „Wir unterstützten bereits nahezu 1.500 Konzerte mit Musik unserer Zeit und fördern dadurch Veranstalter und Künstler. Darunter sind auch Musiker und Veranstalter in Purkersdorf, es geht um gemeinsames Musizieren und um die Freude an Musik ohne stilistische Grenzen“, so Zawichowski.

Takats ist ein Förderer dieser Kooperationen, „weil die Locations, auch in Wien, immer weniger werden. Deshalb freut es mich umso mehr, wenn diese großartigen Musiker, dann bei uns in Purkersdorf auftreten.“