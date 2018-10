Rettungshunde NÖ starten Workshop für Kinder.

Hunde werden seit Jahrtausenden als Haustiere gehalten und leisten auch wertvolle Dienste. Sie werden eingesetzt um Spuren von vermissten Personen zu verfolgen, um Drogen, Sprengstoff oder sonstige Gegenstände zu erschnüffeln, sowie zum Schutz von Personen und Objekten.

Hat man selbst keinen Hund, so kommt man aber trotzdem beinahe tagtäglich in den Kontakt mit Hunden. In Österreich leben geschätzt mehr als eine halbe Million Hunde. Egal ob groß oder klein, ob Rasse oder Mischlingshund, beim Zusammentreffen mit Menschen reagieren Hunde unterschiedlich.

Hunde kommunizieren mit ihren Artgenossen in ihrer Hundesprache. Es sind Signale welche jeder Hund versteht. Aber Hunde kommunizieren auch mit Menschen. Wenn man als Mensch „versteht“ und „respektiert“ was ein Hund „sagt“, so können Unfälle vermieden werden. Denn bevor ein Hund beißt, sendet er im Regelfall mehrere Signale aus.

Und genau hier setzt der Verein Rettungshunde Niederösterreich an. Die darauf spezialisierten Pädagogen vermitteln Kindern im Alter von 4 bis 14 Jahren die sogenannte Hundesprache – die Calming Signals. Beim neuen Workshop „Kids&Dogs“ erlernen die Kinder in Kleingruppen spielerisch, dem Alter angepasst, den Umgang mit Hunden. Dieser Workshop zielt nicht nur auf Familien mit Hunden ab, sondern auf alle Kinder.

Aber nicht zu vergessen: Jeder Hundebesitzer ist verpflichtet auf seinen eigenen Hund zu achten und zu erkennen, ob er sich in gewissen Situationen wohl fühlt oder nicht. Wenn Hundebesitzer, sowie die Menschen auf den Straßen acht geben und sich respektieren, wird das Zusammenleben von Hundebesitzern und nicht Hundebesitzern gefahrlos funktionieren.