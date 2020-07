Die Freizeitsportlerin aus Wien-Floridsdorf wollte mit einem Citybike die Radfahrerüberfahrt bei der Einfahrt zu einem Geschäftsparkplatz auf der Ignaz-Josef-Pleyel-Straße in Tulln an der Donau von Richtung Westen kommend überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Sattelzug und die Jugendlichee geriet Polizeiangaben zufolge unter die Reifen des Lkw-Anhängers. Die 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in das Wiener SMZ Ost-Donauspital geflogen.