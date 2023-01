Schau im Haus der Digitalisierung: Künstliche Intelligenz im Alltag .

Im Haus der Digitalisierung in Tulln eröffnete Kuratorin Charlotte Tamschick am Montag in Anwesenheit von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft die erste Ausstellung „Mensch + Maschine“. Diese soll Fragen wie „Wo steckt überall künstliche Intelligenz drinnen? Wie smart werden wir in Zukunft leben?“ beantworten.