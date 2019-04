Der traditionelle Ausflug zur NMS-Marc Aurel der Volksschüler machte acht Jahren Pause. Nun war es wieder soweit, die Neue Mittelschule Marc Aurel lud die dritten Klassen der Volksschulen aus dem Bezirk zum Kennenlernen der Schule ein. 189 Volksschüler der Volksschulen Absdorf, Judenau, Langenlebarn, Langenrohr, Tulbing und der Egon Schiele VS Tulln folgten der Einladung.

Nach der Begrüßung durch Direktorin Petra Strohmayer ging es los. In Kleingruppen besuchten die Gäste unterschiedlichste Aktivitäten und durften unter Anleitung der Mittelschüler und des Lehrerteams den Schulalltag an der NMS kennenlernen. Es wurden Osterhasen und Schlüsselanhänger gebastelt, Pyramiden gebaut, Kriminalgeschichten musikalisch vertont, Lesezeichen hergestellt, am Computer und am Smartboard kreativ gearbeitet und Pizza gebacken. Man konnte sich im Turnsaal beim Bewegungsparcours austoben, physikalische Experimente durchführen, soziale Spiele ausprobieren.

Zum Schluss bewiesen die Volksschüler bei einem Abschlussquiz, dass sie an diesem Tag einen guten Einblick in die NMS Marc Aurel bekommen haben.

Das Team der NMS Marc Aurel freut sich über einen weiteren Besuch der Kinder gemeinsam mit den Eltern beim Tag der offenen Tür im Herbst.