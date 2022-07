Shopping Queen-Krönchen für Sigrid Schmidt

Werbung

In der Tullner Rosenarcade wurde Tullns Shopping Queen/King 2022 gekrönt. Um diesen Titel wetteiferten Danijela Biresic, Christian Katholitzky, Daniela Petrovic und Sigrid Schmidt, die aus über 50 Bewerbungen ausgewählt wurden.

Die Jury: Katharina Gfrerer, Lucas Sobotoka, Alexandra Bier, Peter Eisenschenk und Fiona Dober. Foto: Wallak

Mit einem von der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellten Budget von je 400 Euro kauften sie in Tullner Geschäften ein Sommerparty-Outfit und warben mit ihrem Video auf Social Media für Stimmen. Rund 1.000 Votings wurden abgegeben.

Alles muss möglich sein

Am vergangenen Samstag hatten die vier Kandidaten dann im Rahmen des „Hello-Summer“-Schulschlussfestes ihren großen Auftritt am Laufsteg in der Rosenarcade. Diesen bewertete eine Jury - bestehend aus Alexandra Bier (Leiterin von zwei Modegeschäften), Fiona Dober (Influencerin), Bürgermeister Peter Eisenschenk, Rosenarcade-Managerin Katharina Gfrerer und Stadtrat Lucas Sobotka. Nach dem Auszählen von Online- und Juryvoting gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Sigrid Schmid knapp für sich entscheiden konnte.

Sigrid Schmidt punktete auch mit ihren Accessoires: Hut, Kette und Handtasche. Foto: Foto Wallak

Sie wählte zu ihrem mittelblauen, gemusterten Sommerkleid einige auffällige Accessoires, die der Jury besonders gut gefielen: Bucket Hat, Kette und Handtasche. „Ich freue mich riesig“, sagte die neue Shopping Queen, die beruflich als Freizeitpädagogin tätig ist. Sie machte bei diesem Wettbewerb mit, weil sie immer wieder auf ihre modische Bekleidung angesprochen wird. „Eigentlich stehe ich gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Ich musste dafür wirklich raus aus meiner Komfortzone.“

Schmidt gewann 200 Euro in Tullner Zehnern. Darüber hinaus ist geplant, dass sie als „Tullns Next Shopping Queen“ weitere Projekte zur Belebung der Innenstadt als Influencerin begleitet.

