Bereits zum fünften Mal sucht das Sportland Niederösterreich in Kooperation mit spusu und den beiden NÖ-Gemeindevertreterverbänden die aktivsten Gemeinden Niederösterreichs. Heuer kommt dafür die „spusu Sport-App“ zum Einsatz.

Bürgermeisterin Josefa Geiger, Gemeinderat Benjamin Brandfellner sowie die beiden geschäftsführenden Gemeinderäte Andreas Spanring und Karin Kainrath wollen gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Sieghartskirchen zur sportlichsten Gemeinde Niederösterreichs in der Kategorie „5.001 bis 10.000 Einwohner“ machen. Marktgemeinde Sieghartskirchen, Marktgemeinde Sieghartskirchen

Für Chancengleichheit sorgt die Wertung in vier Kategorien je nach Einwohnerzahl. So rührte etwa vor Kurzem Bürgermeisterin Josefa Geiger in Siegartskirchen (5.001 bis 10.000 Einwohner) die Werbetrommel für den sportlichen Bewerb

Vizebürgermeister Wolfgang Mayrhofer hofft, dass die Stadt Tulln in der Kategorie „Über 10.000 Einwohner“, vorne mit dabei ist, wenn das große Bewegungskonto abgerechnet wird: „Wer gerne wandert, läuft oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann ganz einfach Minuten für unsere Stadtgemeinde sammeln. Tragen wir alle dazu bei, dass Tulln noch fitter wird.“