Sportlerwahl biegt auf die Zielgerade

Alina Novak: Die für den HSV Langenlebarn antretende Gewichtheberin konnte 2021 ordentlich abräumen. Bei den Junioren krönte sie sich zur Österreichischen Meisterin und im Stoßen konnte sie sich sogar den Staatsmeistertitel in der offenen Klasse sichern.

Valentina Hernach: Torfrau Hernach zählt zu den größten Talenten des UHC Tulln. Bei der U17-EM war sie für das Nationalteam im Einsatz. Die 16-Jährige feierte als jüngste Spielerin ihrer Mannschaft auch schon ihr Debüt in der Bundesliga-Mannschaft. Gegen Traun avancierte sie mit zahlreichen Paraden prompt zur Matchwinnerin.

Nina Skerbinz: Die 12-jährige Tischtennisspielerin trainiert bereits bis zu 17 Stunden pro Woche und konnte sich bereits mehrfach bei internationalen WTT Yout Contender Turnieren in die Top-Ten spielen. Bei der U15-ÖM holte sie Silber.

Anna Gröss: Anna Gröss gewann diese Saison mit dem TC Tulln den Meistertitel in der Landesliga A. Mit ihren zehn Siegen in Einzel und Doppel leistete sie dazu einen entscheidenden Beitrag. Auf ÖTV-Turnier-Ebene spielte sich die 19-jährige Absdorferin vier Mal in ein Endspiel, wovon sie zwei für sich entscheiden konnte.

Pia Stadler: Die junge Tänzerin ist erfolgreich auf dem sportlichen Parkett unterwegs. Neben einer Bronzemedaille im Theater Jazz bei den Staatsmeisterschaften, war sie auch bereits mehrfach bei Weltmeisterschaften am Start.

Thomas Wetzstein: Der mehrfache Weltmeister im (equipped) Bankdrücken konnte auch 2021 einen Titel einfahren und sich bei den Masters 1 in der Gewichtsklasse bis 93kg durchsetzen.

Oliver Nikic: Der Handballer ist zu seinem Stammverein in Tulln zurückgekehrt und ist mit einem Schnitt von fast 7 Treffern pro Spiel der drittbeste Werfer in der HLA Challenge.

Felix Pauli: Sagenhafte 15 Marathons hat Felix Pauli im Jahr 2021 in der Altersklasse M80 absolviert. In Berlin landete er auf dem zweiten Platz. Herausragend sind aber auch die zehn Marathons die er innerhalb von nur zehn Tagen in Bad Blumau hinter sich brachte.

Patrick Skerbinz: Das 13 Jahre alte Tischtennisass schlägt für den TTV Tulln auf und konnte bereits bei einigen Turnieren im Spitzenfeld landen. Bei den jüngsten Meisterschaften landete er in der U15 auf dem ausgezeichneten fünften Platz.

Maximilian Wild: Er war einer der wichtigsten Spieler des TC Tulln in der Landesliga B. Mit einer positiven Siegbilanz trug die Nummer eins des Vereins wesentlich zum dritten Tabellenplatz der Tullner bei.