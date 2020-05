Sanierungsverfahren über Auto-Havelka eröffnet .

Am Landesgericht St. Pölten ist am Montag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über die Auto-Havelka Kraftfahrzeugshandels- und Reparaturgesellschaft m.b.H. in Tulln eröffnet worden. Laut KSV1870 soll im Zuge einer Umstrukturierung der Kfz-Handel in der niederösterreichischen Bezirksstadt weiter betrieben, der Standort in Wien-Währing aber geschlossen werden.