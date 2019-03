Die Stadt soll landes- und bundesweit als „die Gartenhauptstadt Österreichs“ positioniert werden. Zu diesem Zweck beschloss der Gemeinderat die Entwicklung und Durchführung einer überregionalen Imagekampagne zu Gesamtkosten von 145.000 Euro.

Wenig begeistert zeigte sich Ludwig Buchinger (TOP): „Das ist kein sinnvoll investiertes Geld.“ Für Herbert Schmied war die Definition zu wenig konkret: „Was bewirbt man hier eigentlich?“ Garten Tulln, Messe und Gartenbaubetriebe würden ohnehin selbst Werbung betreiben.

Wenn Tulln tatsächlich Gartenhauptstadt werden wolle, müsse es um ganz andere Dinge gehen, etwa begrünte Dächer und Fassaden oder große Bäume und Alleen. „Wer nicht an den Klimawandel glaubt, sollte zumindest die heißen Sommer und die Extremregenereignisse ernst nehmen“, appellierte Schmied, man solle die Imagekampagne noch einmal überdenken, solange es keine Gesamtstrategie gibt.

„Das einzige Alleinstellungsmerkmal, das man wirklich gut für Tulln herausarbeiten kann, ist das Gartenthema.“ Peter Eisenschenk (TVP)

Hier hakte Harald Wimmer (SPÖ) ein: „Es wird sehr wohl etwas getan, aber nicht alles in einem Jahr.“

Rainer Patzl (Grüne) schloss sich der Argumentation Schmieds zum Teil an: „Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass Tulln auch Stadt der Bäume wird.“ Was das Mikroklima in der Stadt angeht, sei in den immer heißeren Sommern jede Grünfläche und jeder Baum willkommen, der die Hitze erträglicher macht.

Erich Stoiber (FPÖ) kritisierte, dass man bald nicht mehr wisse, wofür Tulln eigentlich steht: „Schielestadt, Rosenstadt, Universitätsstadt und so weiter…“

Dazu erklärte Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP): „In der letzten Nachdenkphase ist uns klar geworden: Das einzige Alleinstellungsmerkmal, das man wirklich gut für Tulln herausarbeiten kann, ist das Gartenthema.“

Und eine Strategie wäre nur dann erfolgreich, wenn andere Städte sie nicht leicht nachahmen können. Der Effekt, den man erzielen will, ist Tulln zunächst im Osten Österreichs, später im ganzen Land, positiv mit dem Begriff Garten zu verbinden. Dabei gehe es nicht nur um Tourismus, sondern etwa auch um Betriebsansiedelungen. Die Durchführung der Imagekampagne wurde von TVP, SPÖ und Grünen beschlossen, TOP, FPÖ und NEOS enthielten sich der Stimme.

Zum Thema Garten passt auch die Gestaltung eines weiteren Teilstücks der Donaulände (Stichwort: Picknickwiese). Eine ursprünglich geplante schiffsförmige Holzplattform wird nun doch nicht errichtet, dadurch reduzieren sich die Kosten von 160.000 auf 130.000 Euro. „Verzichtbarer Luxus, wir machen nur ein sehr schönes Zentrum noch schöner“, meinte Rainer Patzl. Auch Herbert Schmied und Ludwig Buchinger hielten die Maßnahme für übertrieben. Wobei der TOP-Stadtrat anmerkte, dass hier vor allem Gastronomie fehle.

Gastrobetrieb für Donaulände geplant

Hier verwies Bürgermeister Eisenschenk auf Gespräche mit dem Grundeigentümer Via Donau. Östlich der Schiffsanlegestelle soll ein Gastronomiebetrieb (mit rund 80 Sitzplätzen) angesiedelt werden, die entsprechende Ausschreibung erfolgt Anfang April. Eine Jury wird das sowohl das Gebäude als auch das betriebswirtschaftliche Konzept beurteilen.

„Apropos Grundbedürfnisse…“, setzte dann Herbert Schmied noch nach: An den ersten frühlingshaften Tagen tummelten sich hunderte Menschen auf der Donaulände, aber das wunderschöne öffentliche WC befand sich noch im Winterschlaf und war geschlossen.

Die weitere Donauländen-Behübschung wurde von TVP und SPÖ beschlossen, TOP, FPÖ und Grüne stimmten dagegen, NEOS enthielt sich der Stimme.