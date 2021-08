Roman Wieland, sportlicher Leiter der Stocksportfreunde Tulln. privat

Die Stocksportfreunde Tulln (SSF) zählen rund 110 Mitglieder. „Stockschießen passiert nicht immer nur auf Eis, auch auf Asphalt und vielen anderen Belägen wie Naturstein“, weiß Roman Wieland, der sich darüber begeistert zeigt, dass die Sportart endlich olympisch wird.

„Die Zahl der Medaillen wird riesig steigen, denn das Stockschießen ist in Österreich zu Hause“, so Wieland. Besonders in der Steiermark, Oberösterreich und Salzburg liegen die Hochburgen der Sportart.

Weitere Länder, die sich Medaillen erhoffen können sind Italien und Deutschland. Aber auch aus Übersee, wie Kanada oder Brasilien kommen die Sportler.

Da im Raum Tulln das Stockschießen noch nicht den eigentlichen Durchbruch schaffte, will der sportliche Leiter des SSV Roman Wieland die Volksschulen besuchen, um den Sport dort bekannt zu machen: „Es gibt sogar Ministöcke und eigene Matten, dass man den Boden nicht ruiniert, so kann man den Sport auch in den Schulen ausüben.“

Darüber will er auch mit Sportstadtrat Vizebürgermeister Wolfgang Mayrhofer sprechen.