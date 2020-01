Dabei wird mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 13 Millionen Euro eine weitere hochtechnologische Spezialimmobilie errichtet. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.

„Niederösterreich ist es gelungen, sich als Hightech-Standort in Europa zu etablieren“, sagte die Landeshauptfrau.

Die erfolgreiche Weiterentwicklung Niederösterreichs zum Technologieland sei die Folge einer konsequenten Strategie, führte Mikl-Leitner weiter aus.

„Beim FTI-Programm geht es darum, Technologien voranzutreiben und das gewonnene Wissen für die Gesellschaft und die Bevölkerung zu nutzen. Wissenschaft, Forschung und Bildung werden dabei zusammengeführt und die Kooperation in den Mittelpunkt gestellt.

Im Hinblick auf die Digitalisierung hob sie hervor: „In Niederösterreich werden alle Aktivitäten in diesem Bereich in einer eigenen ‚Geschäftsstelle für Digitalisierung‘ beim Amt der Landesregierung gebündelt. Weiters wird ein ‚Haus der Digitalisierung‘ bis zum Jahr 2022 in Tulln errichtet.“

Erstes Gebäude 2005 errichtet

2005 wurde am Technopolstandort Tulln das erste Gebäude des Technologie- und Forschungszentrums errichtet. Mittlerweile gibt es drei Ausbaustufen, die alle ausgelastet sind.

„Am Technologie- und Forschungszentrum Tulln sind aktuell in drei Gebäuden auf rund 5.000 Quadratmetern 18 Unternehmen mit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angesiedelt. Nach der Fertigstellung, die noch für heuer geplant ist, stehen den Unternehmen insgesamt rund 8.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung“, führte Jochen Danninger, kaufmännischer Geschäftsführer von ecoplus, aus.