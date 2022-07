Thallern 2 holt bei Leistungsbewerben Sieg

Werbung

Tausende Feuerwehrmitglieder nahmen an den 70. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerben auf dem Gelände des NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrums in Tulln teil.

Erfolgreichste Wehr aus dem Bezirk war wieder einmal Thallern: In Bronze Klasse B holte Thallern 2 den Landessieg und damit für ein Jahr den Wanderpreis „Großer St. Florian“.

„Die Gruppe, die Österreich bei der Feuerwehrolympiade in Celje in Slowenien vertritt, ist damit bestens gerüstet“, sagt Pressereferent Alois Zink. Erstmals nahm die Bewerbsgruppe Thallern 3 Damen teil und erreichte auf Anhieb hervorragende Ergebnisse: einen 4. Platz in Bronze A und einen 2. Platz in Silber A.

