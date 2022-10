Theater des Bösen in der Kunstwerkstatt

Im Normalfall würde wohl jeder das Böse beim Teufel verorten. Aber genau das nervt Luzifer (Florian Himmelbauer) in dem gleichnamigen Theaterstück von Bernhard Aichner, das ab 14. Oktober um 20 Uhr in der Kunstwerkstatt zu sehen sein wird.

Um Gott (Thomas Schefcsik) davon zu überzeugen, dass die Menschen schon seit ewigen Zeiten diesbezüglich irren, veranstaltet er ein „Theater des Bösen“. Was Gott unweigerlich zu der Frage bringt: „Warum Tulln?“ „Sie schätzen mich hier“, so die ambivalente Antwort Luzifers.

Die elfköpfige Truppe hat bei den Proben im wahrsten Sinn Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um dieses Stück auf die Bühne zu wuchten, wie die NÖN bei einem exklusiven Einblick erfuhr.

Ohne in Spoiler-Verdacht zu geraten lässt sich aber Friedrich Nietzsche mit seinem berühmten „Gott ist tot“ zitieren. Denn das, ist – bei Gott – nicht das Ende, denn dieser ist in dem Stück davon überzeugt: „Tulln ist modern, Tulln denkt nicht in verkrusteten, konservativen Strukturen.“

Ob Luzifer derselben Meinung ist und wie böse das „Theater des Bösen“ wirklich ist, können Interessierte bis 22. Oktober jeweils freitags und samstags um 20 Uhr in der Kunstwerkstatt überprüfen.

