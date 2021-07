„Ich möchte etwas von meinem Glück, das ich hier in Österreich gefunden habe, an meine Heimat in Afrika zurückgeben“, so Mohamed Salah Tlig, Leiter eines Projektes der Tullner Hilfsorganisation „Rainbow Trust-Austria“. Er engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich Integration und für Entwicklungsarbeit in seiner Heimat Tunesien.

Sein Herzensprojekt ist der ‚Jardin Educatif‘ in seiner Heimat Benguardane, ein Ort nahe der Grenze zu Libyen. Der „Garten zum Lernen“ (wörtlich übersetzt) für Jugendliche aus der Region war anfangs „a richtige G‘stetten“ und befindet sich derzeit im Aufbau. Er wird schon bald durch österreichisches Know-how zu einem „Garten Eden“ werden.

Ziel ist es, Jugendlichen vor Ort neue Perspektiven in der Bildung, dem Zusammenleben und der Garten- und Landwirtschaft zu eröffnen. Ein Ort wo man sich trifft, lernt, sich austauscht und Kontakte knüpft. Der landwirtschaftliche Wissenstransfer soll helfen, Jugendlichen eine Zukunftsperspektive und eine gesicherte Existenz in ihrem Heimatland zu bieten und ihnen so eine riskante Flucht über das Mittelmeer nach Europa zu ersparen!

Nach langer Vorbereitung ist es gelungen, mit dem Projekt im September 2019 zu starten. Mohamed Tlig hat das in seinem Besitz befindliche Gelände zunächst mit einer Mauer umsäumt und für das Bauvorhaben vorbereitet. In der Folge wurde eine Aufsichtsperson für den Gartenbereich engagiert und die nötigen Gebäude mithilfe einer Architektin aus der Region geplant. Der Verein Rainbowtrust-Austria hat mit einer großzügigen Spende das erste Baumaterial bezahlt.

Im August 2020 begannen die ersten Baumaßnahmen und bereits am 1. August 2021 soll die erste Sommerschule mit Partnerprojekten starten. Ein Lehrsaal soll provisorisch fertiggestellt werden, damit sich der „Garten Eden“ so rasch wie möglich mit Leben füllen kann.

Derzeit ist der Einbau von Fenstern und Türen geplant, wofür Mittel in Höhe von etwa 5.000 Euro benötigt werden. Reinhart Buchegger vom Verein Rainbowtrust-Austria ersucht deshalb, dieses österreichisch-tunesische Hilfsprojekt mit einer Spende zu unterstützen, um den jungen Menschen in Tunesien eine Perspektive auf eine Existenz in ihrem eigenen Land zu ermöglichen.

Der Verein verfügt über ein Spendegütesiegel und Spenden können steuerlich abgesetzt werden. Bei Überweisung auf nachstehendes Bankkonto wird gebeten, Spendername und Geburtsdatum sowie Tunesien als Zahlungszweck anzugeben.

Bankverbindung: IBAN AT94 2011 1824 2101 7200, BIC GIBAATWW