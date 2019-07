„Geht’s der Feuerwehr finanziell so schlecht, dass man sich gegenseitig bestiehlt?“, fragt ein Strafrichter im Prozess am Landesgericht einen ehemaligen Kommandanten einer kleinen Feuerwehr bei Herzogenburg.

Zwei Mal, zur Weihnachtszeit 2018 und im Frühjahr 2019, sackte der Mann in der NÖ Landesfeuerwehrschule in Tulln Wasserpumpen, Akkus, Drucklüfter und Winkelschleifer im Wert von rund 7.000 Euro ein.

Alles ist das aber noch nicht. Die Stadtgemeinde Herzogenburg wollte der Angeklagte um Bares prellen, täuschte vor, den Kauf von Werkzeug für die Feuerwehr vorfinanziert zu haben, und bastelte eine Rechnung in der Höhe von 2.250 Euro selbst. Vor Gericht bereut er und sagt: „Es tut mir wirklich leid.“

Angeklagter wollte sich nicht selbst bereichern

Selbst bereichern habe sich der Angeklagte nicht wollen, erklärt dessen Verteidiger. „Der Gedanke dahinter war, der Gemeinschaft zu dienen und der eigenen Feuerwehr zu helfen“, so der Rechtsanwalt zu den kriminellen Aktionen.

Um Bares für Atemschutzgeräte zu bekommen, habe der Ex-Floriani die Rechnung gefälscht, erklärt dieser: „Ich habe davor immer vieles für die Feuerwehr vorfinanziert, war damals aber nicht in der Lage, das privat locker zu machen.“

Um Milde bittet der Verteidiger. „Aus Eifer ist leider Übereifer entstanden. Der Angeklagte war voll geständig und einsichtig. Spezialpräventiv ist es nicht notwendig, eine strenge Strafe zu verhängen“, meint er. Und er fügt hinzu: „Es ist bedauernswert, was passiert ist, und erstaunlich, was Menschen für die Gemeinschaft nicht alles so machen.“

Für den Angeklagten setzt es sieben Monate bedingt verhängte Freiheitsstrafe. „Sie haben das Vertrauen ihrer Kollegen missbraucht“, sagt der Richter bei der Urteilsbegründung. Das Urteil ist rechtskräftig.