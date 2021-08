„We come from a very small island near Korsika“, stellten sich die „The Les Clöchards“ dem staunenden Donaubühnenpublikum vor. Neben Eigenkompositionen, schräg, fantastisch, veredelt mit großen Gesten aus der Clownerie und einem grandiosen Musikgefühl mischten sie auch bekannte Hits unter ihr Repertoire. In hoher Bühnenpräsenz wurden die verschiedensten Stilistiken dargeboten, aber unverkennbar hat der Rock‘nRoll einen besonders hohen Stellenwert, denn „We brought Rock‘nRoll Music, it ist not trendy here“, scherzten die Vollblutmusiker, die auch immer (absichtlich) das „good audience from Australia!“ ansprachen. Die ganze Bühnenlandschaft war eine perfekt inszenierte Flohmarktlandschaft, das Outfit der Musiker, sowie ihre Instrumente.

Dass es seinen eigenen Reiz hat, wenn man amerikanische Songs mit einem Touch von Tausend und einer Nacht präsentiert, bewiesen sie äußerst charmant.