Wie die NÖN berichtete, erschien am 13. Mai eine 40-jährige Frau bei der Polizei und gab an, nach einem Heurigenbesuch unbekleidet in einer ihr fremden Wohnung aufgewacht zu sein. Was dazwischen passierte, entziehe sich ihrer Kenntnis, da sie sich an nichts erinnern könne. Sie behauptete jedoch, Männer, die sich arabisch unterhielten, hätten sie vergewaltigt.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten übernahm den Fall. Umfassende Ermittlungen wurden eingeleitet und das mutmaßliche Opfer nach anfänglicher Weigerung im Spital untersucht. Den Ermittlern ist es überdies gelungen, den Verlauf des Abends genau zu rekonstruieren.

"Es fand nachweislich kein sexueller Übergriff statt"

Erster Staatsanwalt Leopold Bien fasst zusammen: „Die Verdachtslage konnte im Wesentlichen ausgeräumt werden. Es fand nachweislich kein sexueller Übergriff statt.“

Der (arabisch-stämmige) Begleiter der Frau dürfte für die 40-Jährige kein Fremder gewesen und von ihr zum Heurigen eingeladen worden sein. Das Paar wurde im Heurigenlokal beim Austausch von Zärtlichkeiten beobachtet, und wie beide schließlich den Heurigen gemeinsam verlassen haben.

Ob die Frau gelogen hat und so hochgradig alkoholisiert gewesen ist, dass ein Blackout möglich war, ist Gegenstand von Ermittlungen, die sich jetzt gegen sie richten.