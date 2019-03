Mit einer emotionalen Videobotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der die Landwirtschaftliche Fachschule Tulln als „wichtigen Hotspot in Sachen Nachhaltigkeit“ bezeichnete, begann die Energy Globe Award NÖ-Verleihung in der LFS Tulln in sechs Kategorien.

NOEN Die Landwirtschaftliche Fachschule mit ihrem Projekten „Hühner einmal anders“, und „Sunshine“, in der Kategorie Jugend.

In mehr als 180 Ländern wurde der Preis vergeben. Dabei wurden die eingereichten Projekte in ihrer Multiplizierbarkeit, Innovation, der Kosten-Nutzenfrage und der Auswirkung auf die Umwelt beurteilt. „25.000 Projekte wurden in den letzten 20 Jahren eingereicht, sie alle sind Sieger“, erklärte Energy Globe-Gründer Wolfgang Neumann.

LFS-Direktor Josef Meisl durfte sich über die Goldene Energy Globe Ehrenmedaille freuen, die ihm Wolfgang Neumann überreichte. „Die Schule ist ein absolutes Nachhaltigkeits-Ausbildungszentrum, du lebst Nachhaltigkeit.“

Moderatorin Miss Earth 2016 Kimberly Budinsky liegt die Umwelt besonders am Herzen: „Wir stehen kurz vor knapp“, so die Sprecherin, die charmant und professionell durchs Programm führte. Landesrat Karl Wilfing, fügte hinzu: „Es braucht den Idealismus der Menschen, um die Welt für die nächsten Generationen erhalten zu können.“

NOEN Die Stadtgemeinde Tulln reichte ihr Projekt in der Kategorie Feuer ein. Karl Wilfing, Eva Koloseus und Manfred Schulz.

Zum Gesamtsieger des Energy Globe Award NÖ wurde die Familie Löser-Müllner mit dem Projekt „Autarkes Plusenergiehaus“. Auch die Stadtgemeinde Tulln und die Landwirtschaftliche Fachschule Tulln reichten ihre Projekte ein.