Schindlecker über Resetarits: „Das Role Model für einen Gutmenschen…“

Man muss kein Insider sein, um eine Verbindung zwischen dem Tullner Kulturmanager Erich Schindlecker und dem Künstler Willi Resetarits herzustellen. In der (sehr, sehr lesenswerten) Biografie „Ich lebe gern, denn sonst wäre ich tot“ heißt es über die Coverfotos auf dem ersten Ostbahn Kurti Album, das sie „vom jungen Erich Schindlecker“ stammen. Von dieser Zeit an begleitete der Tullner Willi Resetarits auf vielen Wegen, auch auf seinem letzten.

Als Freund der Familie war Schindlecker maßgeblich in die Organisation der großen Abschiedsfeier am Wiener Zentralfriedhof eingebunden. Die NÖN sprach mit Erich Schindlecker über den außergewöhnlichen Menschen und Künstler Willi Resetarits.

NÖN: Können Sie sich an Ihren ersten Kontakt erinnern?

Erich Schindlecker: Das war wohl das Schmetterlinge-Album „Lieder fürs Leben“, da war ich gerade einmal elf Jahre alt und mein Bruder Fritz hat dann ja später auch mit den Schmetterlingen zusammengearbeitet. Persönlich richtig kennengelernt habe ich den Willi aber in den frühen 80er-Jahren. Da habe ich die Entstehung der Kunstfigur Kurt Ostbahn von Anfang an miterlebt. Am Mythos wurde ja schon gearbeitet, bevor es erste Auftritte gab. Einmal wurden in der Szene Wien alle Türen versperrt, drinnen laut Platten gespielt und dann behauptet, das wäre ein Auftritt des Ostbahn Kurti gewesen.

„Er hatte diese ganz spezielle unaufdringliche Art; er hätte nie irgendjemanden weggestoßen, um ins Bild zu kommen; er begegnete allen Leuten, egal wer ihm gegenüberstand, mit großer Höflichkeit.“

Ab wann wurden Sie selbst als Veranstalter aktiv?

Das war mit der ersten Niederösterreich-Tournee des Ostbahn Kurti mit ganzen fünf Terminen. Das erste Tulln Konzert fand im alten Arbeiterkammersaal statt, das war noch vor der Gründung meiner Firma E&A, die übrigens ganz stark auf Willi und seinen Bruder Lukas zurückzuführen ist. Ich weiß noch, dass für die Tour eine Garantiesumme von 100.000 Schilling erforderlich war. Willi zeigte sich sehr besorgt, ob das wohl gut gehen würde - typisch für ihn. Selbst 1991, als er schon als Ostbahn Erfolge feierte, war er beim ersten Konzert auf dem Ostbahn-XI-Platz besorgt, weil wir 3.900 Leute im Publikum brauchten, um nicht mit einem Verlust auszusteigen – geworden sind es dann 14.000.

Was hat für Sie die große Persönlichkeit von Willi Resetarits ausgemacht?

Das sind viele Aspekte. Er hatte diese ganz spezielle unaufdringliche Art; er hätte nie irgendjemanden weggestoßen, um ins Bild zu kommen; er begegnete allen Leuten, egal wer ihm gegenüberstand, mit großer Höflichkeit. Und der Willi war immer und überall engagiert, egal ob bei der Arena-Besetzung, in der Anti-AKW-Bewegung, bei SOS Mitmensch, der Gründung des Wiener Integrationshauses oder wobei auch sonst immer. Der Slogan „Be a Mensch“ oder das Role Model für einen Gutmenschen im besten, ursprünglichen Wortsinn: Das war er. Er betrieb Herzensbildung im Vorbeigehen, im ganz normalen Umgang mit den Menschen und niemals mit erhobenem Zeigefinger.

Und als Künstler?

Auch da war er vielschichtig: ein exzellenter Sänger und Musiker, egal in welcher Formation und egal ob als Frontman oder als Chorsänger. Dann war da noch sein hervorragender Witz. Wenn ihm im Gespräch etwas wichtig war, kündigte er das gerne mit „Versteh’ mi’ net richtig“ an. Gut hörbar war das auch in seiner genialen Radiosendung „Trost und Rat“, die niemals pünktlich endete, weil er grundsätzlich überzog. So „schnell, schnell“ ging bei ihm ja gar nichts, man musste sich auf sein Tempo einlassen: Fürs Nachdenken und Witz beim Besprechen wichtiger Nebensächlichkeiten musste immer Zeit sein. Und er war ein Förderer vieler Künstler. Damit beeinflusste er die Wiener Szene von Ernst Molden bis Fünf Achterl in Ehren.

