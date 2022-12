Spenden statt Konzert: 118.751,28 Euro für Integrationshaus

Werbung

Der plötzliche Tod von Willi Resetarits im April ließ die Träume platzen. Doch der Willi und der Ostbahn-Kurtl leben in den Herzen der Fans weiter. Das durfte auch der Veranstalter des leider abgesagten Konzerts in Podersdorf erfahren: Erich Schindlecker (Agentur E&A), im Ostbahnkosmos der „Herr Erich aus Tulln“ genannt, hatte die Idee, dem Publikum Folgendes anzubieten: Entweder bekam jede Besucherin und jeder Besucher das Geld für die Eintrittskarten zurück, oder es wurde zugunsten des Wiener Integrationshauses gespendet.

Nicht nur zu Weihnachten

„Diese Aktion hätte dem Willi sehr gut gefallen und der Kurtl wär auch dabei gewesen“, freut sich „der Herr Erich aus Tulln“. Er durfte nun, stellvertretend für 1.784 kurtologische Spenderinnen und Spender, dem Vorstand und der Geschäftsführung des Integrationshauses einen Scheck über 118.751,28 Euro überbringen.

Für all jene, die noch eine Konzertkarte für den Strandausflug zu Hause finden, gibt es weiterhin die Möglichkeit, den Betrag zu spenden. Bitte wenden Sie sich per mail an office@e-a.at. Weitere Spendenmöglichkeiten finden Interessierte auf www.integrationshaus.at .

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.