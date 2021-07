Die Gartenstadt Tulln hegt und pflegt ihre ca. 14.000 Bäume professionell und pflanzt laufend neue, sorgsam ausgewählte Exemplare nach – allein im vergangenen Frühjahr über 100 Stück. Die letzten 25 Bäume vor der trockenheitsbedingten Sommer-Setzpause wurden kürzlich im derzeit neu entstehenden Grünareal in der Katastralgemeinde Neuaigen gesetzt.

Bürgerinnen und Bürger, die einen solchen Jungbaum vor der Tür stehen haben, können ihm übrigens durch die besonders heißen Sommertage helfen, indem sie ihn gelegentlich mit ein paar Liter zusätzlichem Wasser versorgen – denn leider können die Gärtnerinnen und Gärtner der Stadt nicht überall gleichzeitig sein.

„Wenn es uns in den angenehmen Schatten zieht, merken wir, Grünraum und vor allem Bäume sind unverzichtbar.“ Bürgermeister Eisenschenk

Bäume sind wahre Wunder der Natur: sie spenden den in diesen Tagen so wertvollen Schatten, sind Lebensraum für Tiere und Insekten, produzieren Sauerstoff und absorbieren Feinstaub.

„Grünraum und vor allem Bäume sind unverzichtbar; das merken wir vor allem im Sommer, wenn es uns aus der prallen Sonne immer in den angenehmen Baumschatten zieht. In diesem Fall gilt ganz klar: Mehr hilft mehr und daher bauen wir unseren Baumbestand laufend aus“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Das Grünraummanagement der Stadtgemeinde Tulln befasst sich seit geraumer Zeit mit klimagerechten und klimafitten Baum- und Unterpflanzungen. Die Bäume werden gezielt für ihren jeweiligen Standort ausgewählt – zum Beispiel „Celtis“, der Zürgelbaum, als klimafitter Straßenbaum.

„Manchmal hören wir, dass die frisch gesetzten Bäume keine typisch heimischen Bäume sind. Das ist aber leider notwendig, denn die Witterung in Österreich und damit auch die Anforderungen an Bäume haben sich geändert und werden sich noch weiterhin ändern,“ erzählt Stadtgärtner Mario Jaglarz aus dem Gärtneralltag.

Die Baumrabatte in Tullns Straßenraum werden großzügig gestaltet und mit einem besonderen Baumsubstrat, der eigens entwickelten „Tullner Mischung“, gefüllt, das Wachstum und Gesundheit garantiert. Naturnahe Stauden- und Zwiebelbepflanzung unter den Bäumen runden das Konzept ab.

Wer selbst gartenbegeistert ist und in den öffentlichen Grünräumen Hand anlegen möchte – neue Grünpatinnen und Grünpaten sind immer willkommen. Wer für mehr Grün sorgen, aber nicht selbst garteln will: Baum- und Grünspenden sind auch in Form von Geldzuwendungen etwa für Neupflanzungen von Bäumen jederzeit möglich.

Die Tullner Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner führen bereits seit dem Jahr 2000 einen Baumkataster, in dem die ca. 14.000 Bäume der Stadt und deren Gesundheitszustand vermerkt sind. Die Bäume werden mindestens einmal pro Jahr von einem externen Baumsachverständigen kontrolliert. Gefährdete oder kranke Bäume können so über längere Zeit beobachtet werden, wodurch sich die Lebensphasen der Bäume sehr gut nachvollziehen lassen.

Sind aufgrund des Gesundheitszustandes tatsächlich Fällungen notwendig, werden zeitnah Nachpflanzungen durchgeführt. Fest steht: In der Gartenstadt Tulln wird kein Baum ohne guten Grund gefällt.