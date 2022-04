Tullner Nachbar-Grätzlfeste sollen heuer wieder aufleben

Werbung

In den Jahren 2011 bis 2019 wurden bis zu 30 Netzwerk Nachbar-Feste umgesetzt. Im ersten Corona-Sommer 2020 waren es nur eine Handvoll, 2021 ging die Anzahl aber bereits wieder bergauf – und so soll es in diesem Sommer weitergehen.

Bürgermeister Peter Eisenschenk gibt das Startzeichen für die Netzwerk Nachbar-Saison: „In den letzten zwei Jahren wurde es zur Gewohnheit, andere eben nicht zu treffen. Das soll sich wieder ändern, denn das Miteinander in der Gesellschaft und in der Nachbarschaft ist unverzichtbar. Daher möchte ich heuer ganz besonders zur Abhaltung von Netzwerk Nachbar-Festen einladen, die wir natürlich tatkräftig unterstützen. Lassen wir die für uns so wichtigen Nachbarschaftsbeziehungen wieder aufleben."

Informationen rund ums Grätzlfest

Erfahrene Organisatoren und Interessierte, die sich vorstellen können so ein Fest erstmals durchzuführen, lädt die Stadtgemeinde Tulln gemeinsam mit der Initiative „Stadt des Miteinanders“ am Dienstag, 17. Mai, um 18.30 Uhr zu einem Info- und Austauschabend in den Minoritensaal (Rathaus Tulln, Eingang: Nibelungenplatz 4). Um Anmeldung bis Freitag, 13. Mai, per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@tulln.gv.at oder Tel. 02272 690 131 wird gebeten.

Den notwendigen Förderantrag findet man auf www.tulln.at (Quicklink auf der Startseite oder Leistungen A-Z „Netzwerk Nachbar“). Er kann per E-Mail an julia.schwanzer@tulln.gv.at oder ausgedruckt im Bürgerservice Tulln und Langenlebarn abgegeben werden. Weitere Informationen: Tel. 02272/690-131 oder julia.schwanzer@tulln.gv.at

Die Initiative „Stadt des Miteinanders“ hat ein paar Tipps und Tricks zum Veranstalten eines Grätzlfestes in einem Blog-Beitrag gesammelt: www.stadtdesmiteinanders.at.

