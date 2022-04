Kreisverkehr ist an der Belastungsgrenze

Werbung

In der jüngsten Ausgabe berichtete die NÖN: „Orange Markierungen sollen Stau auflösen“. Nach dem Beschluss im Tullner Gemeinderat vergingen die Tage, doch die Fahrbahn im Nixen-Kreisverkehr blieb markierungsfrei.

„Ganz so einfach ist das leider nicht, es braucht schon eine Verkehrsverhandlung“, erklärt Vizebürgermeister Harald Schinnerl. Und genau diese wurde am Montagnachmittag mit einem Verkehrssachverständigen des Landes sowie Vertretern von Bezirkshauptmannschaft, Polizei und Stadtgemeinde abgehalten.

Fazit nach eineinhalb Stunden: Der Nixen-Kreisverkehr ist an seine Belastungsgrenze gelangt. Im Normalfall (wenn die Hauptverkehrsachsen Langenlebarner Straße und Königstetter Straße in beide Richtungen befahrbar sind) gibt es kaum Probleme. Jetzt, wo zur Großbaustelle Langenlebarner Straße auch noch Arbeiten im Bereich Seilergasse/Kirchengasse/Karnergasse kommen, staut es vor allem morgens zwischen 7 und 8 Uhr. „Dieser Kreisverkehr ist nun einmal nicht zweispurig, aber es wird trotzdem Hilfsmarkierungen geben“, sagt Schinnerl zu - und zwar im Bereich zwischen Wilhelmstraße und Brückenstraße. Außerdem soll die Polizei in nächster Zeit verstärkt das korrekte Blinkverhalten beim Verlassen des Kreisverkehrs kontrollieren.

„Eine weitere Entlastung werden die Ferienmonate Juli/August bringen. Im September sollte die Baustelle Langenlebarner Straße so weit fertig sein, dass der Verkehr wieder fließt“, hofft Schinnerl.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.