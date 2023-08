Haftstrafe für Vergewaltigung: Drei Tullner Jugendliche vor Gericht

Am Montag wurde am Landesgericht St. Pölten ein schockierender Fall verhandelt. Drei Jugendliche, 16 bis 18 Jahre alt und aus Tulln, sollen eine damals 15-Jährige gewalttätig und sexuell misshandelt haben. Ihnen werden fortgesetzte Gewaltausübung, versuchte Vergewaltigung, Vergewaltigung und Nötigung vorgeworfen. Alle drei bestritten die Vorwürfe.

Angeblich soll der Erstangeklagte schon über Monate hinweg dem Opfer gegenüber gewalttätig gewesen sein. Dies ging laut der Staatsanwaltschaft und dem Opfer nach einiger Zeit auch in sexuelle Übergriffe über. Der Zweitangeklagte war angeblich auch teilweise an diesen Übergriffen beteiligt. Außerdem wurden Videos angefertigt, die auch zum Teil verbreitet wurden.

Der Drittangeklagte war bei einem Vorfall beteiligt, bei dem es angeblich zu einer Vergewaltigung gekommen war. Der 18-Jährige soll dem Mädchen, als sie sexuellen Kontakt verweigerte, auch ins Gesicht geschlagen haben, so dass sie auf eine Gehsteigkante flog.

Zwei Urteile, ein Freispruch

Laut der Staatsanwaltschaft war die Jugendliche auf der Suche nach Anschluss bei Gleichaltrigen in falsche Kreise geraten. Die Anwälte behaupteten allerdings, dass in der Freundesgruppe der Austausch von sexuellen Gefälligkeiten normal sei. So soll die Jugendliche regelmäßig einvernehmlichen sexuellen Kontakt gehabt haben.

Auch deuteten die Anwälte an, dass das junge Mädchen Probleme mit Suchtmitteln hätte und auf den angefertigten Videos stark alkoholisiert wirkte.

Nach neun Stunden Verhandlung sprach der Richter den Erst- und den Drittangeklagten schuldig. Ersterer wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, der Drittangeklagte erhielt sogar acht Jahre. Für den Zweitangeklagten gab es einen Freispruch. Seine Taten seien zwar verwerflich gewesen, aber nicht strafrechtlich relevant. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.