Donaukultur sammelte in 10 Jahren 300.000 Euro für Licht ins Dunkel

Die Donaukultur KG (vormals MVM) hat sich im Bezirk und darüber hinaus nicht nur in Sachen Kulturvernetzung und Veranstaltungsmanagement einen Namen gemacht. Seit zehn Jahren zeichnet sich das von Franz Müllner gegründete Unternehmen auch durch Engagement für Licht ins Dunkel aus.

„In dieser Zeit haben sich irrsinnig viele Private aber auch zahlreiche Firmen beteiligt und über unsere Schiene gespendet“, zieht Franz Müllner nun Bilanz, „dadurch können wir alleine für 2021 einen Spendenscheck über 50.000 Euro übergeben.“ Insgesamt sind durch das Donaukultur-Engagment bereits rund 300.000 Euro an Spenden zusammen gekommen.

Von der kleinen Feier zur großen Künstlergala

„Begonnen hat alles bei einer unserer traditionellen Weihnachtsfeiern in der Wasserskischule St. Andrä-Wördern“, erinnert sich Müllner. Da habe immer jeder Gast irgendetwas mitgebracht. „Und da haben wir uns gedacht, es sei doch sinnvoller, eine Spendenbox für Licht ins Dunkel aufzustellen“, sagt Müllner, „und plötzlich waren da rund 3.000 Euro drinnen.“

Über die Jahre wurde aus der Feier eine Gala, bei der auch immer mehr Künstler auftraten (ohne dafür eine Gage zu verrechnen). Weil auch immer mehr Gäste kamen, musste man die Location wechseln, erst in den Golfclub Atzenbrugg und schließlich ins Berghotel Tulbingerkogel.

„Heuer kann die Gala leider Corona-bedingt nicht zu Weihnachten stattfinden. Wir mussten sie auf 15. Juni verschieben“, bedauert Müllner, der noch immer tatkräftig mitarbeitet. Im Unternehmen werkt seit 2020 bereits Tochter Alexandra als Geschäftsführerin.

Das Engagement von Donaukultur wird auch von den Licht ins Dunkel-Organisatoren gewürdigt. „Franz Müllner gelingt es mit seinen Initiativen seit Jahren Menschen zu begeistern und dafür zu gewinnen, gemeinsam für Familien in Notsituationen Spenden zu sammeln und ich bin stolz darauf, dass wir damit gemeinsam so vieles ermöglichen können“, sagt Geschäftsführerin Eva Radinger.

Niemand rechne damit, jemals selbst Hilfe anderer beanspruchen zu müssen. „Wie schnell sich allerdings das Leben von Familien von einem Tag zum anderen ändern kann, sehen mein Team und ich täglich anhand der vielfältigen Ansuchen, die an uns gestellt werden. Daher gilt mein besonderer Dank all jenen, die unaufgefordert und kontinuierlich Gutes tun, ohne es an die große Glocke zu hängen, den wahren Helden des Alltags, denen ich während des ganzen Jahres begegnen darf“, sagt Radinger.