Über den Klimawandel wird viel diskutiert. KLAR! (Klimawandelanpassungsregion) setzt Taten und initiiert eine Online-Umfrage zum Thema. Frage: „Wie nehmen Sie den Klimawandel wahr?“

Ziel ist es, herauszufinden, ob man bereits Folgen des Klimawandels in unserer Region bemerkt hat oder schon davon betroffen war. Es geht bei der Umfrage nicht darum, das Wissen über den Klimawandel abzufragen – KLAR! interessiert die Erfahrungen und Einschätzungen zum Thema. Die Umfrage wird im Rahmen des Förderprogramms „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ durchgeführt. Das KLAR!-Programm unterstützt österreichische Regionen dabei, Chancen und Herausforderungen durch den Klimawandel zu erkennen und sich an die Folgen anzupassen.

Auch die Region „Tullnerfeld Ost“ beteiligt sich am KLAR!-Programm und möchte Strategien und Maßnahmen zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels erarbeiten. Mit einer Teilnahme an der Umfrage liefert man einen wichtigen Beitrag, damit für unsere Region zugeschnittene Maßnahmen entwickelt werden können. Jeder ist eingeladen, an dieser Umfrage teilzunehmen.