Wenn der Frühling in der Nase kitzelt und die Natur erwacht, startet auch die Mountainbikesaison. Seit dem 1. März sind die MTB-Strecken wieder offiziell freigegeben. Die bestehenden Routen werden zusätzlich mit Single-Trails und Verbindungsstrecken auf Forststraßen erweitert.

Wo genau, ist noch nicht spruchreif, die Verhandlungen in den betroffenen Gemeinden befinden sich in der Konkretisierungsphase. Bis zum Sommer soll die Umsetzung erfolgen. Zusätzlich wird das Streckenmanagement verbessert und die Beschilderung erneuert.

Ziel ist es, in der Modellregion Bioshärenpark den Naturschutz mit den Interessen von Radfahrern, Wanderern, Reitern, der Forstwirtschaft und Jagd in Einklang zu bringen. Die aufeinander abgestimmten Strecken dienen der gezielten Besucherlenkung, sodass Spannungen zwischen den Zielgruppen entschärft und der Naturraum entlastet wird.

„Wir sind dabei, erst vor kurzem gab es ein Treffen“, hört man von Maximilian Titz, Bügergemeister der Gemeinde St. Andrä Wördern, „jetzt wird ausgemacht, wo“.

Strecken sollen verbessert und auf den neuesten Stand gebracht werden

Tulbings Bürgermeister Thomas Buder, selbst aktiver Mountainbiker, kündigt an: „Die Strecken sollen verbessert und auf den neuesten Stand gebracht werden (...) Es geht darum, Lösungen zu finden, um den Wildwuchs im Wald einzudämmen“. Es gelte, die Radfahrer auf die freigegebenen Strecken zu bringen. Er erzählt von Diskussionen betreffend Wald-Durchfahrten und betont die Wichtigkeit, „alle, vom Grundeigentümer bis zum Jäger ins Boot zu holen. (...) Wir suchen einen gemeinsamen Konsens“.

Auch für den Tourismus sei das Thema Mountainbike von Bedeutung: „Mit neuen Radwegen kann die Region besser touristisch erschlossen werden“, sieht Buder Möglichkeiten des Ortes, von einer Streckenerweiterung zu profitieren.

„Sieghartskirchen ist nur mit einem kleinen Zipferl beteiligt“, lächelt Bürgermeisterin Josefa Geiger, die geplante Strecke zur Erweiterung der bestehenden Route beträfe daher weniger als einen Kilometer.

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Königstetten weist auf die Randlage des Gebietes hin. „Die seit langem bestehenden Strecken bleiben weiter so bestehen“, schlussfolgert Bürgermeister Roland Nagl. Ein gewisses Konfliktpotenzial gäbe es immer, erzählt er, „ab und an gibt es Spannungen mit Reitern, Landwirten, Jägern, Wanderern, aber wir appellieren immer an die Vernunft der handelnden Personen“. Er betont: „Man muss sich an die Spielregeln halten.“

In der Gemeinde Judenau-Baumgarten gibt es „lauter kleine Privatgrundstücke“, so der Hinweis von Bürgermeister Georg Hagl, und: „Die Gemeinde ist nicht vom Wienerwaldmanagement vorgesehen.“

Die seit langem bestehenden Strecken bleiben weiter so bestehen“

Von Wien aus führen sieben Mountainbike-Strecken in den Wienerwald. Die neuen Strecken sichern eine gute Anbindung zu den beiden Trail-Parks in Weidlingbach und an der Hohen Wand Wiese.

Der Ausbau des bedarfsorientierten und abgestimmten Wegenetzes ist das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen zwischen der Plattform „Mountainbiken im Bioshärenpark Wienerwald“ mit betroffenen Ländern und Gemeinden. Ermöglicht wurde dieser Schritt durch die Bereitschaft einer gemeinsamen Finanzierung durch die Wienerwald-Gemeinden. Für das Streckenmanagement zeigt sich der Wienerwald Tourismus verantwortlich.

Basis ist eine vertragliche Regelung von Grundeigentümern, über die auch Pflicht- und Haftungsfragen festgelegt sind.