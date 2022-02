Die schönsten Klimafotos erhalten Preise

Der Klimawandel ist auch in unserer Region schon erkennbar. Wenn Sie auch schon Veränderungen im Tullnerfeld bemerkt haben, dann halten Sie diese per Foto (z.B. Vorher-Nachher Foto) fest und machen bei unserem Foto­wettbewerb mit. Wir freuen uns auf viele schöne Einreichungen in zwei Kategorien:

„Klimabaum“: Bäume unserer Region mit wertvollen Klimawirkungen oder alte Fotos und Abbildungen von ehemaligen Dorfbäumen

„Ice Age - jetzt taut’s“: Verschiebung der Jahreszeiten, Starkregen, Hochwasser, Hitzephasen, Trockenheit, Hangrutschungen, neue Tier- und Pflanzenarten, ...

An dem Fotocontest „Klimawandel im Tullnerfeld“ ist jeder teilnahmeberechtigt, der seinen Wohnsitz in der KLAR! Tullnerfeld OST-Region hat. Erlaubt sind maximal drei Bilder pro Person und Kategorie.

Teilnahmeschluss ist am 18. April 2022.

Die schönsten Fotos erwarten tolle Preise, die bei der KlimaEnergieMesse in Zeiselmauer (7. Mai 2022) prämiert werden. Dort werden auch die schönsten Fotos ausgestellt. Ein Sonderpreis ist die gemeinsame Kreation einer eigenen Eissorte in Zusammenarbeit mit Eisfux St. Andrä-Wördern.

Weitere Informationen und das Formular für die Einreichung des Bildes/der Fotos: www.klar.tullnerfeld-ost.at

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden