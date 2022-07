Region in bewegten Bildern

Werbung

In den letzten Monaten sind unter dem Motto „Meine Region – meine Gemeinde – meine Heimat“ zwölf Gemeindefilme und ein Regionsfilm entstanden. In Tulln beim Bezirksfest wurde der Film an die Tullnerfelder Gemeinden übergeben.

Sehr persönlich werden die 12 Tullnerfelder Gemeinden und die Region in diesen kurzen Filmen vorgestellt. Die Besonderheiten auf Grund der Geschichte und der Jetztzeit, die Sehenswürdigkeiten, innovative Betriebe sowie die vielfältigen Freizeitangebote werden in schönen Bildern dem Zuseher vermittelt.

Die Bedeutung der Landwirtschaft und die Vorteile der regionalen Zusammenarbeit sind in allen Gemeinden gut spürbar. Die besonderen Naturräume wie Wienerwald, Donau und die wunderschöne Agrarlandschaft dazwischen, machen Lust auf Ausflüge und Wanderungen. „Endlich können wir die Vielfalt und Besonderheiten der Region Tullnerfeld auch in einem Film zeigen“, sagt Obmann Bernhard Heinreichsberger.

Einer dieser Kurzfilme führt durch die ganze Region und lässt den Besucher an deren Vielfalt und Schönheit teilhaben. Dieser Film ist als Schulfilm konzipiert und kann im Herbst im Heimatunterricht eingesetzt zu werden. So lernen die Kinder nicht nur ihre Gemeinde, sondern die ganze Heimatregion in bewegten Bildern kennen. Der Fonds für Kleinregionen hat dieses Projekt finanziell unterstützt, die NÖ.Regional begleitete das Projekt im Rahmen der Kleinregionsberatung.

