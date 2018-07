„Jetzt arbeite ich nicht mehr als Zugbegleiterin, ich fühle mich als Frau nicht sicher. Es hat schon zu viele Angriffe gegeben“, sagt eine junge Frau. Ein 38-Jähriger aus Nigeria soll sie in der Westbahn bei Tullnerfeld an der Schulter gepackt und verletzt haben.

Bis zu zwei Jahre Haft drohen dem Nigerianer nun. „Weil seit Kurzem das Delikt der Körperverletzung strenger bestraft wird, wenn es Mitarbeiter von Beförderungsbetrieben betrifft“, weiß die Staatsanwältin.

Geständig zu dem Vorwurf ist der 38-Jährige nicht. „Ich wollte im Zug meine Fahrkarte mit einer Bankomatkarte bezahlen, das hat nicht funktioniert. Ich habe die Zugbegleiterin gebeten, den Vorgang zu wiederholen. Das wollte sie nicht. Sie hat gesagt, dass wir hier ja nicht in Afrika wären. Ich war geschockt“, erklärt der Angeklagte im Prozess vorm Strafrichter.

Aufbrausend sei der Angeklagte geworden, „weil es länger gedauert hat, bis das Ticket ausgedruckt war“, so das mutmaßliche Opfer. „Dann hat er mich an der Schulter zurückgezogen, ich habe das Gleichgewicht verloren“, so die Frau. Eine Zerrung habe sie erlitten. Und sie sagt weiters: „Ich möchte nicht, dass mich jemand angreift.“ Das verstehe der Richter. „Doch nicht alles, was sozial verpönt ist, ist strafbar“, sagt er.

Bevor der Richter ein Urteil fällt, muss die Zugbegleiterin die Krankenakte beischaffen und ein Entlastungszeuge soll noch einvernommen werden. Der Prozess wird vertagt.