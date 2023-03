TullnKultur Im Danubium ist der Humor international

Lesezeit: 2 Min Thomas Peischl

Erich Schindlecker mit der quirligen Halbgriechin Caroline Athanasiadis, der es sogar gelang, kurz für ein Foto stillzuhalten. Foto: Thomas Peischl

C aroline Athanasiadis begeisterte mit griechisch-österreichisch völkerverbindendem Humor und musicalstar-verdächtiger Gesangskunst. Am 23. März begeben sich Angelika Kirchschlager und Alfred Dorfer in „Tod eines Pudels“ auf die Spur des Humors in der Klassik.