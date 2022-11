Gut unterhalten im Advent: Unterhaltsame Abende im Danubium

Österreichische Kultur „vom Feinsten“, wie es ein Protagonist in Stefanie Sargnagels sehr empfehlenswertem Buch „Dicht“ formulieren würde, bot TullnKultur im Danubium am jüngsten Wochenende.

Die bereits genannte Autorin bewies, musikalisch souverän unterstützt von Resi Reiner und SOVIE, dass sie nicht nur sehr unterhaltsam schreiben, sondern auch kurzweilig und mit noch mehr Witz vortragen kann.

Am folgenden Abend gewährte Birgit Denk, begleitet von ihren Musikerkollegen, Einblicke in ihre Vergangenheit. Angereichert wurden die positiv gestimmten Lieder des aktuellen Albums „Erdbeeren und Musik“ um ein paar alte, immer wieder gern gehörte Hadern.

„Bei uns kann man den Advent gerne dazu nützen, sich fernab von täglichen Schockmeldungen für zwei Stunden weg zu träumen.“ E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker

An den heuer noch folgenden Abenden wird im Danubium die Qualitätsfahne weiter hochgehalten. „Bei uns kann man den Advent gerne dazu nützen, sich fernab von täglichen Schockmeldungen für zwei Stunden weg zu träumen“, empfiehlt E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker, „ein Urlaub vom tristen Alltag liegt mit TullnKultur ganz nah.“

Im Dezember wird es bisweilen naturgemäß sehr weihnachtlich, etwa mit Viktor Gernot und „Xmas is here!“ oder mit Gery Seidls Erfolgsprogramm „Aufputzt is“. „Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir heuer wieder irische Klänge bei uns haben“, sagt Schindlecker mit Blick auf die Jubiläumsshow von „Irish Christmas“ am 16. Dezember. Ein musikalisches Erlebnis der etwas anderen, ganz besonderen Art liefert die Tullner Kultfigur „der Oberst“ am 25. Dezember ab 20 Uhr im Florahofsaal Langenlebarn.

Erweitert wurde das bereits bekannte Programm zum Jahresende um „Krowod – als der Lukas noch der Erich war“. Autor Fritz Schindlecker und Protagonist Lukas Resetarits gestalten einen unterhaltsamen Abend zum titelgebenden Buch. „Und 2023 warten schon wieder viele weitere Highlights“, verspricht Erich Schindlecker. Den Auftakt übernimmt das Duo Maschek mit seinem satirischen Rückblick „Das war 2022“: Peter Hörmanseder und Robert Stachel synchronisieren ein Jahr, das hochgradig polemisch war.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.