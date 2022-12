Vielfalt von Ambros bis Mittermeier im Jahr 2023

Werbung

Ein Teil des Donaubühnen-Programms für den nächsten Sommer war schon länger bekannt. Komplettiert wird es nun mit den Auftritten zweier Publikumslieblinge, nämlich Wolfgang Ambros und Michael Mittermeier.

Michael Mittermeier bringt sein 13. Programm nach Tulln. Foto: Olaf Heine mediapool

„Es ist schön, dass uns Michael Mittermeier in Tulln beehrt, aber wir freuen uns natürlich auch besonders, Wolferl Ambros samt seiner Number One vom Wienerwald einmal mehr bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker zur prominenten Komplettierung des Bezahlprogramms auf der Donaubühne. Und: „Wir werden die Gelegenheit nützen, Wolferls runden Geburtstag mit einem ,Best of‘ gebührend nachzufeiern – auch wenn er dann schon 71 Jahre alt ist.“

Insgesamt bietet die beliebte Tullner Flussbühne im 2023er-Programm einen abwechslungsreichen, und nun auch schon bewährten, Mix aus Musik, Kabarett und Comedy. Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen. „Wer Alex Kristan unbedingt sehen will, sollte mit dem Ticketkauf nicht mehr allzu lange warten“, empfiehlt Schindlecker. Auch für den Auftritt von Ausnahme-Percussionist Martin Grubinger und die Show des zauberhaften Duos Amélie van Tass und Thommy Ten seien bereits viele Karten gekauft worden. „Ich freue mich auf Sommerabende mit guter Unterhaltung und irgendwie habe ich es im Gespür, dass jeder einzelne ein lauer Abend sein wird“, sagt der Kulturmanager in Anspielung auf die traditionellen Grußworte, die er bei allen Donaubühnen-Events an das Publikum richtet.

Karten gewinnen!

Für das Ambros-Konzert am 12. August verlosen E&A und die NÖN 1x2 Tickets. Wer bis Donnerstag, 22. Dezember, 10.30 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

