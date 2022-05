Tatendurstige Schildkröte Michi aus Nitzing am 24. Mai bei ServusTV

Werbung

Zu Beginn noch im Winterschlaf gelegen, zeigt Michi nun frisch ausgeruht und voller Tatendrang, was er kann. Und das ist nicht immer angenehm: Er attackiert alles, was sich auf seiner Augenhöhe befindet, egal ob es sich bewegt oder nicht. Mit Vorliebe knabbert er an den Zehen seiner neuen Besitzerin, hat auch keine Angst vor einem laufenden Rasenmäher und selbst die Hunde der passionierten Hundetrainerin haben einen enormen Respekt vor ihm. Denn das Sagen im Garten hat die Schildkröte.

Zu guter Letzt ist Michi auch noch ein Ausbruchskünstler, der bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bietet, ausbüxt und bis zum Spielplatz oder zur Feuerwehr spaziert. Die Nachbarinnen und Nachbarn sehen das umtriebige Tier also öfter, als ihnen lieb ist – bringen das Reptil aber immer wieder zurück, in einem großen Korb und nur mit Handschuhen, versteht sich.

Servus am Abend-Moderatorin Viktoria Raz hat sich selbst ein Bild des umtriebigen Tiers gemacht: „Auch mich hat Michi während des Drehs mehrmals in die Wade geboxt und meine Zehen haben für ihn wohl wie eine 1A-Nachspeise ausgesehen“, lacht die ServusTV-Moderatorin. Mehr von Michi gibt es am Dienstag, 24. Mai, um 18:05 Uhr in Servus am Abend bei ServusTV und zum Nachsehen bei ServusTV On, der Video- und Streamingplattform von ServusTV.

