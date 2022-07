Tullner Polizei-Erfolge: Umweltsünder und Diebe geschnappt

Werbung

Bezirkspolizeikommandantin Sonja Fiegl und ihr Stellvertreter Philipp Harold sind voll des Lobes für ihr Polizeiteam im Bezirk. „Die Kolleginnen und Kollegen haben hervorragende Arbeit geleistet, heute können wir von mehreren Erfolgen berichten“, sagt Fiegl im Pressegespräch, „und ich bedanke mich auch bei der Bevölkerung für das Vertrauen und die Infos. Erfolgreiche Polizeiarbeit ist nur in guter Kooperation möglich.“

Altöl-Rätsel in Waldstück gelöst

In St. Andrä-Wördern hatten vorerst unbekannte Täter Anfang Mai in einem Waldstück elf Kanister mit je 25 Liter Altöl und ein Ölfass mit rund 50 Litern Inhalt illegal entsorgt. Ein Polizist von der Inspektion Kirchberg, der im Gebiet auf Streife unterwegs war, hatte die Ablagerung entdeckt. Nach Erstmaßnahmen durch die FF Kirchbach mussten die Gebinde entsorgt und kontaminiertes Erdreich mit einem Bagger abgetragen werden.

„Mit viel kriminalistischer Kleinarbeit gelangten wir über die Fass-Erzeugerfirma zum Kfz-Betrieb, von dem das Öl stammte“, schildert der Kommandant der Polizeiinspektion St. Andrä-Wördern, Michael Klug.

Der Betrieb konnte aber nachweisen, 300 Euro für fachgerechte Entsorgung an einen 46-jährigen afghanischen Staatsbürger bezahlt zu haben. Dieser gestand, die Altölgebinde einfach im Wald abgelagert und in betrügerischer Absicht Geld dafür verlangt zu haben. Die 300 Euro hatte er nicht gut kalkuliert: Durch die tatsächliche fachgerechte Entsorgung entstanden Kosten von rund 8.000 Euro, dazu kommen Gerichtskosten und für Umweltdelikte drohen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe.

194 Stück Diebsgut und drei Saisonarbeiter

Mitte Juli konnte in der Rosenarcade in Tulln eine 32-jährige griechische Staatsbürgerin auf frischer Tat als Diebin ertappt werden, sie hatte zwei männliche Komplizen (29 und 34 Jahre alt, ebenfalls Griechen). In der Unterkunft der drei Saisonarbeiter konnten 194 Stück Diebsgut sichergestellt werden.

Lisa Müller von der Kriminaldienstgruppe Tulln konnte die Modeartikel acht Betrieben in der Rosenarcade und der Tullner H&M-Filiale zuordnen und den Geschädigten zurückgeben. „Eine Zeit lang glich der Gang bei meinem Büro einer Boutique. Es war mühsame Kleinarbeit, aber sie hat sich gelohnt“, sagt Müller. Die Beschuldigten (bisher unbescholten) waren nicht geständig, wurden aber auf freiem Fuß angezeigt.

Last but not least gelang es Beamten der Polizeiinspektionen Atzenbrugg, Sieghartskirchen und Tulln erneut (die NÖN berichtete mehrfach), einen Hofladen-Diebstahl zu klären.

Sie hielten am Bahnhof Tullnerfeld eine verdächtige Person an und tatsächlich: Der 31-jährige Österreicher hatte Lebensmittel im Rucksack, die er von einem Hofladen in Michelhausen entwendet hatte. „Ein aktiver Einsatz der Kolleginnen und Kollegen der sich bezahlt machte“, lobt Fiegl, „ganz im Gegensatz zu Diebstählen in Hofläden, die lohnen sich wirklich nicht.“

