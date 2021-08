Dorfmuseum in Großwiesendorf präsentiert neue Exponate .

Das Dorfmuseum in der Alten Schule in Großwiesendorf legt den Fokus auf Weinbautradition und die Geschichte von Groß- und Kleinwiesendorf. Historische Raritäten wie römische Rebmesser oder einen in Großwiesendorf gefundenen bemalten Becher aus der Jungsteinzeit kann man hier u. a. besichtigen. Seit Kurzem präsentiert das Museum ein weiteres wertvolles Ausstellungsstück: In einem Weingarten in Großwiesendorf wurde der Stein einer Streitaxt gefunden.