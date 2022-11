Bezirk Tulln: Große, kleine und feine Adventmärkte

Eine besinnliche Einstimmung auf Weihnachten gibt es bei zahlreichen Christkindlmärkten im Bezirk.

Am 25. und 26. November wird am Zeiselmaurer Kirchenplatz das traditionelle Weihnachtsdorf aufgebaut. Dabei wird heuer natürlich auch versucht möglichst Energie zu sparen: Das Weihnachtsdorf wird heuer statt an drei nur an zwei Tagen (jeweils von 16 bis 22 Uhr) stattfinden.

Am Sonntag waren die Besucherzahlen eher gering – daher die Einsparung von unnötigen Ressourcen. „Wir werden heuer nach Möglichkeit auf den Einsatz von Heizschwammerln verzichten“, so die Gemeinde (Veranstalter).

Muckendorf: Heizschwammerl nur bei äußerster Kälte eingesetzt

Außerdem wird es keine allgemeine Musikbeschallung, daher keine Musikanlage, geben. Die Nachfrage seitens der Standler ist größer als in den vorangegangenen Jahren.

„Man hat den Eindruck, dass viele nach den Corona-Beschränkungen endlich wieder etwas auf die Beine stellen wollen. Von wirtschaftlichen ,Corona-Opfern‘ unter den Standlern ist uns nichts bekannt“, hört man aus der Gemeindestube, „nur ein traditioneller Standler ist heuer nicht dabei, weil Personal fehlt.“

Ähnlich verhält es sich beim Muckendorfer Adventmarkt am 19. und 20. November: „Heizschwammerl werden nur bei äußerster Kälte eingesetzt“, so Michael Dolezal (Obmann des Muckendorfer Dorferneuerungsvereines).

Auch in St. Andrä Wördern gibt es dieses Jahr wieder den Hagenthaler Adventmarkt, der aus zwei Teilen besteht. So findet im Kulturhaus ein Weihnachtsmarkt, bei welchem man sich mit weihnachtlichen Geschenken beglücken kann, statt. Es werden unter anderem Schmuck, Strick- und Nähsachen, ätherische Öle und Taschen angeboten. Geöffnet hat der Markt von Samstag, 26. November bis Sonntag, 18. Dezember immer samstags und sonntags. Zusätzlich ist am 8. und 9. Dezember geöffnet.

Gleiche Öffnungszeiten gelten auch für das Hüttendorf, wo man weihnachtliche Köstlichkeiten findet. Während des Hagenthaler Adventdorfes steht die feierliche Eröffnung am Samstag, 26. November mit Bürgermeister Maximilian Titz, Pfarrer Thomas Tomski und dem Kirchenchor auf dem Programm. Am 4. Dezember „kommt der Nikolo“ und am 8. Dezember „kommen die Krampusse“.

Ein Adventdorf mit Kunsthandwerk von Hobbykünstlern, Weinkultur und Bauernmarkt sowie eine Krippenausstellung findet man von 25. bis 27. November im Schloss Atzenbrugg. Blasmusik, Schlosskapelle und Kirchenchor zeichnen für den musikalischen Rahmen verantwortlich.

Auch am Wagram gibt es wieder einige Adventmärkte. So findet am 19. und 20. November im Veranstaltungszentrum Utzenlaa wieder ein Weihnachtsmarkt mit Krippenausstellung zugunsten der St. Anna Kinderkrebsforschung statt.

Der Verein für Brauchtum, Tradition und Kultur Großweikersdorf veranstaltet am 25. und 26. November am Hauptplatz seinen Christkindlmarkt, während die Sportunion Ruppersthal am 25. November ihren Adventmarkt im Pfarrhof abhält. Das Adventdorf am Hauptplatz in Absdorf öffnet am dritten Adventwochenende die Pforten.

