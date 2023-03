Kirchberg am Wagram: Bürgermeister Benedikt tritt zurück

Vorweg: Die ÖVP-Fraktion war vorgewarnt, dass Bürgermeister Wolfgang Benedikt sein Amt in der Marktgemeinde Kirczhberg am Wagram zur Verfügung stellen würde. Er gab das bei der Fraktionssitzung am 7. März seinen Parteifreunden bekannt. Dennoch kam der Schritt für die meisten Gemeindebürger völlig überraschend. Die offizielle Mitteilung erfolgte bei der Gemeinderatssitzung am 8. März.

Ein Schritt, der nicht leicht gefallen ist ...

Für Wolfgang Benedikt selbst war es ein wohlüberlegter Schritt, wie er gegenüber der NÖN bemerkte. „Immer mehr Arbeit im Betrieb, zunehmende gesundheitliche Überlastung. Da musste ich einfach für mich eine Entscheidung treffen“, sagt der Kommunalpolitiker, dem der Schritt zurück ganz offensichtlich nicht leicht gefallen ist.

Offiziell machte Bürgermeister Benedikt seinen Rückzug bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Die Mitarbeiter im Gemeindeamt waren schon im Rahmen von persönlichen Gesprächen informiert worden. „Sehr emotionelle Unterredungen waren das schon“, sagt Benedikt, „das Betriebsklima am Gemeindeamt war immer sehr familiär.“

18 Jahre im Gemeinderat, acht Jahre Bürgermeister

Wolfgang Benedikt gehört dem Kirchberger Gemeinderat seit immerhin 18 Jahren an, davon acht Jahre als Bürgermeister. Ihm selbst war es nach eigenen Angaben „stets ein großes Anliegen, über Parteigrenzen hinweg einen offenen Diskussionsprozess zuzulassen und das Miteinander zu fördern“. Er macht aber auch klar, dass er eine selbstbestimmte Veränderung herbeiführen wollte, um gesund zu bleiben, den Familienbetrieb erfolgreich in die Zukunft zu führen und mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Innerhalb von zwei Wochen muss ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Benedikt möchte dem ÖVP-Parteivorstand einen geeigneten Vorschlag abgeben. Er selbst wird anbieten, im Gemeinderat zu bleiben, um sich seinen zeitlichen Ressourcen entsprechend auch weiterhin für seine Heimatgemeinde einbringen zu können.

