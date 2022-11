Tullner Adventprogramm: Das hebt die weihnachtliche Stimmung

„Einen Adventzauber für alle Geschmäcker und Generationen“, verspricht die Stadtgemeinde auf ihrer Website www.tulln.at/advent . Und das Programm kann sich wirklich sehen lassen.

Das beliebte Adventdorf am Hauptplatz mit 15 Ständen öffnet von Freitag, 25. November, bis Samstag, 24. Dezember, seine Pforten, und zwar montags bis freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und am 8. Dezember von 13 bis 22 Uhr sowie am Heiligen Abend von 10 bis 16 Uhr.

Ein neuer Adventpfad führt zu mehreren Gastronomiebetrieben in der Innenstadt. Unterhaltung für Kinder ab vier Jahren - Märchen, Puppentheater, Weihnachtsbasteln, Spiele - bietet die Wichtelhütte im Adventdorf täglich von 16 bis 19 Uhr.

An den vier Adventwochenenden stimmen weitere Weihnachtsmärkte, Konzerte und Straßenmusiker auf das Fest ein. So wird am 3. und 4. Dezember beim Winter-Bezaubermarkt das Minoritenkloster zu einem bunten Treffpunkt für Kreatives aller Art – Schmuck, Mode, Kulinarik und mehr.

Am 10. und 11. Dezember, kann man auf der Garten Tulln bei „So schmeckt Niederösterreich“ regionale Produkte und liebevoll gestaltetes Kunsthandwerk entdecken. Am dritten und vierten Adventwochenende können beim Artvent-Kunstmarkt Unikate von Künstlerinnen und Künstlern der Kunstwerkstatt Tulln als Weihnachtsgeschenk erworben werden.

Das musikalische Programm ist ebenfalls breit gefächert. Der Kinderchor der Musikschule Tulln trägt an den Samstagen, 26. November und 10. Dezember, jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr mit Adventliedern im Barockgarten am Hauptplatz zur Weihnachtsstimmung bei.

Am 26. November um 19 Uhr wird beim Konzert „Christmas Lights“ mit den Sängerinnen Christina Weiß und Sandra Polt der große Christbaum erstmals beleuchtet. Am Samstag, 3. Dezember, von 15.30 bis 16.30 Uhr sind beim Konzert „Tullner Advent“ in der Stadtpfarrkirche St. Stephan besinnliche Saitenmusik, Klarinetten-Ländler, Bläserweisen und heitere Winter- und Wiegenlieder zu hören.

Das Blechbläserensemble der Musikschule Tulln (Samstag, 17. Dezember, 16.30 bis 17.30 Uhr) und die Gruppe „Acoustic Experience“ (17. Dezember, 19 Uhr) spielen am vierten Adventwochende im Adventdorf auf.

Ein Christkindl-Postamt, der Besuch des Nikolos, ein geführter Spaziergang durch Tulln im Advent und ein weihnachtlicher Duftworkshop erfordern weitere Eintragungen im Advent-Terminkalender.

